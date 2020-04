Aosta, riparte la distribuzione di mascherine alla popolazione



Il 28, 29 e 30 aprile con l'aiuto dei militari dell'Esercito AOSTA. Nel capoluogo regionale riparte l'attività di distribuzione delle mascherine alla popolazione. Il Comune annuncia infatti che da domani, 28 aprile, inizierà la seconda fase di consegna dei dispositivi di protezione. La distribuzione partirà in via Valli Valdostane, in corso Lancieri ed alle poste centrali di via Ribitel e proseguirà il 29 aprile nelle frazioni Excenex e Signayes, località Ossan, ed all'ufficio postale di via Montagnayes ed il 30 aprile ad Arpuilles, Porossan in località La Chapelle ed all'ufficio postale di via Cesare Battisti. "Come nei giorni scorsi, anche in questa circostanza la operazioni verranno condotte quotidianamente dalle ore 9 alle oer 12.30 dai militari dell'Esercito italiano", spiega l'Amministrazione comunale. E.G.