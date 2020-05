Aosta, modifiche alla viabilità per la nuova strada tra via Elter e corso Saint-Martin



Divieti di transito in via Elter e Chamonin in prossimità dell'area di cantiere AOSTA. Da lunedì 4 maggio la circolazione stradale al quartiere Cogne di Aosta subirà alcune modifiche a causa del cantiere di realizzazione del collegamento stradale tra via G. Elter e corso Saint-Martin-de-Corléans. Per tutta la durata dei lavori, fino al 31 ottobre 2020, nei tratti delle vie Capitano Chamonin e G. Elter vicini all'area dei lavori sarà vietato il transito con conseguente obbligo di svolta a sinistra lungo via Magg. Cavagnet per tutti i veicoli che transitano in via Elter provenienti da Sud e obbligo di svolta a destra lungo via Pollio Salimbeni per tutti i veicoli che transitano in via Cap. Chamonin provenienti da Ovest. Inoltre sarà istituito l'obbligo di svolta a destra lungo via Elter per tutti i veicoli che transitano su via Magg. Cavagnet provenienti da Ovest e obbligo di svolta a sinistra lungo via Cap. Chamonin per tutti i veicoli provenienti da Sud che transitano in via Pollio Salimbeni. Resta garantito il transito ai residenti sino all’area di cantiere. redazione