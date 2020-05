Aosta in bicicletta, fino al 10 giugno per presentare osservazioni al progetto



Prevista una rete di piste ciclabili finanziata con 5 milioni AOSTA. La variante generale non sostanziale al Piano regolatore riferita al progetto Aosta in bicicletta rimarrà pubbilcata sul sito internet del Comune fino alle ore 12 del prossimo 10 giugno per permettere di presentare eventuali osservazioni. Il progetto è finanziato con fondi Fesr e dal Piano nazionale della sicurezza stradale per circa 5 milioni di euro e prevede la realizzazione di una rete di piste ciclabili che raggiunga i principali poli di servizi del capoluogo. Obiettivi: incentivare la mobilità sostenibile e ridurre il traffico di veicoli inquinanti. Normalmente la procedura pervede che questo tipo di atti siano pubblicati per 45 giorni prima di proseguire con l'iter, ma vista l'emergenza sanitaria il termine è stato prorogato. redazione