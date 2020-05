Ad Aosta torna il mercato agricolo in piazza Chanoux



Accessi contingentati, obbligo di protezioni e divieto di toccare la merce in vendita sui banchi allestiti da Coldiretti AOSTA. Domenica 10 maggio ad Aosta torna il mercato agricolo in piazza Chanoux, un appuntamento che prima dell'emergenza nuovo coronavirus si svolgeva ogni seconda domenica del mese. Il mercato di Coldiretti sarà allestito sotto i portici della piazza centrale dalle ore 8 alle ore 14 con sedici banchi e dovrà rispettare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus adottando quindi particolare misure precauzionali. I banchi dovranno essere ben distanziati, l'ingresso per i clienti sarà contingentato con un numero massimo di accessi pari al doppio del numero di postazioni di vendita. Bisognerà inoltre indossare mascherine e guanti e rispettare le distanze di sicurezza. Inoltre i clienti non potranno toccare la merce né avvicinarsi. Il ritorno del mercato agricolo è legato all'ultimo Dpcm ed all'ordinanza comunale n. 855 che consente la ripresa dell'attività di commercio su area pubblica per la vendita alimentare e il commercio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.



redazione