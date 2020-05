Aosta, nuove disposizioni per accedere agli uffici comunali



Riprendono le operazioni di restituzione e prestito delle biblioteche comunali AOSTA. A partire da oggi l'accesso agli uffici del Comune di Aosta può avvenire solo su appuntamento per evitare assembramenti e indossando la mascherina, anche se rimane preferibile dialogare con l'ente pubblico utilizzando telefono ed e-mail. "Fino all'adozione di eventuali e nuovi propri provvedimenti, fatte salve eventuali proroghe relative all'emergenza sanitaria disposte dall’autorità statale competente" riferite all'emergenza Covid-19, "a far data da oggi i servizi al pubblico del Comune di Aosta sono erogati esclusivamente previo appuntamento - spiega l'Amministrazione comunale -. In linea generale, sono da privilegiarsi modalità di accesso a distanza utilizzando gli indirizzi e-mail degli uffici o i numeri di telefono degli stessi" reperibili sul sito web istituzionale comune.aosta.it. Sono garantiti i servizi essenziali, sempre previo appuntamento. Inoltre dal 20 maggio ripartono le operazioni di prestito e restituzione di documenti alle biblioteche di viale Europa e del quartiere Dora. L'ingresso sarà consentito ad un ingresso alla volta. E.G.