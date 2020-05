Chiude il Café du Vélo, locale di punta della movida aostana



'Ripartire da capo, con un personale ridotto non ha alcun senso' AOSTA. Il Café du Vélo, noto punto di aggregazione per molti giovani di Aosta, annuncia la chiusura dopo quasi sette anni di attività. Con un post pubblicato su Facebook, lo staff del locale ringrazia i suoi clienti e spiega che "oggi, le condizioni non ci sono più. Ripartire da capo, con un personale ridotto non ha alcun senso. Non è nello spirito stesso di questo Bar". "Noi, con Voi, siamo stati l'aggregazione - si legge ancora -. Quindi la scelta è venuta di conseguenza. Se la struttura stesse di questo posto deve essere messa in discussione, allora noi non ci stiamo. Sia chiaro, non è colpa di nessuno. Né del Covid, né dello Stato (che ci prendeva a scarpate in faccia già da prima), né del Padre Eterno. È una scelta, libera, fatta da persone libere che hanno oggi la possibilità di scegliere".

C.R.