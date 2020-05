Aosta, on line il modulo per l'occupazione gratuita di suolo pubblico la domenica



La misura è rivolta alle attività commerciali per sostenere la ripartenza AOSTA. È disponibile on line, scaricabile dal sito web del Comune di Aosta (link diretto) il modulo per comunicare l'occupazione gratuito di suolo pubblico nell'area antistante la propria attività commerciale nelle giornate di domenica. La possibilità è stata introdotta dalla Giunta comunale come forma di sostegno alla ripresa delle attività commerciali dopo il periodo di chiusura imposta a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19. L'occupazione permette di esporre i prodotti nelle giornate di domenica nel periodo dal 31 maggio al 25 ottobre occupando gratuitamente fino a 4 metri quadrati nella parte esterna dell'attività nell'orario di apertura del negozio. La comunicazione (anche effettuata cumulativamente da parte delle associazioni dicategoria) andrà trasmessa via Pec all'indirizzo e-mail protocollo[at]pec.comune.aosta.it. E.G.