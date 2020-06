Un cinema all'aperto nello stadio Puchoz di Aosta



Una delle iniziative della rassegna CoVivre per la ripartenza della città AOSTA. Lo stadio Puchoz di Aosta si trasformerà questa estate in un cinema all'aperto. L'iniziativa è legata alla rassegna di eventi CoVivre organizzata dal Comune capoluogo come parte della campagna "Aosta riparte" dopo l'emergenza epidemiologica da Covid-19. In programma ci sono tre serate, tutte di sabato, il 18 luglio, l'8 agosto ed il 5 settembre. Lo stadio potrà accogliere fino a 200 persone. La rassegna CoVivre coinvolgerà anche (e soprattutto) bambini, giovani e anziani. Ai primi sono dedicati un servizio educativo domiciliare e attività sportive e motorie negli impianti comunali, tutto rigorosamente all'aperto come impongono le disposizioni contro la diffusione della pandemia. Anche per gli anziani saranno organizzate attività motore, momento di aggregazione e informazione e attività ludiche all'asilo nido. Per i giovani ci saranno eventi di socializzazione e workshop dedicati al cinema, al teatro, alle arti circensi e alle arti performative. Confermate poi le feste dei quartieri Cogne e Dora che si svolgeranno rispettivamente il 22 ed il 29 agosto. C.R.