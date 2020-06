Ad Aosta riprende la distribuzione di mascherine chirurgiche gratuite ai cittadini





Fino al 26 giusto allestiti cinque punti di distribuzione gestiti dall'Esercito

AOSTA. Riparte da oggi ad Aosta la distribuzione di mascherine gratuite ai cittadini che non le hanno ancora ritirate. Anche questa settimana è l'Esercito ad occuparsi dei punti di distribuzione che sono situati al parcheggio della scuola Cerlogne in corso Saint-Martin-de-Corléans, alla scuola del quartiere Cogne di via Cavagnet, in piazza Battaglione Cervino nel quartiere Dora, in piazza Roncas ed in piazza Arco d'Augusto.

La distribuzione avviene dalle ore 9 alle ore 12 fino a venerdì 26 giugno in base alle sezioni elettorali di iscrizione del nucleo familiare. Per le sezioni 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9 il punto di riferimento è l'Arco d'Augusto; per le sezioni 5, 6, 16, 18 e 28 piazza Roncas; per le sezioni 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 27 e 31 il quartiere Cogne; per le sezioni 19, 20, 29, 30 e 38 piazza Battaglione Cervino ed infine per le sezioni 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33 e 34 la scuola Cerlogne.

Il ritiro può essere effettuato su presentazione di un documento di identità. I militari consegneranno tre mascherine chirurgiche per ciascun componente del nucleo familiare.

Clara Rossi