Governance poll 2020, il sindaco di Aosta Centoz al 48° posto

Gradimento stabile rispetto alle elezioni di 5 anni fa

AOSTA. Fulvio Centoz è al quarantottesimo posto nella classifica nazionale sul gradimento dei sindaci da parte dei cittadini.

Secondo l'indagine Governance poll 2020 pubblicata oggi dal quotidiano Il Sole 24 Ore, il primo cittadino di Aosta ha in sostanza mantenuto il consenso rispetto al giorno della sua elezione. Infatti il 54 per cento degli aostani ha mostrato gradimento nei suoi confronti, pari allo 0,2 in meno rispetto alle elezioni di 5 anni fa.

Il sindaco più amato dai cittadini secondo la rilevazione è Antonio Decaro di Bari. Seguono Cateno De Luca di Messina e i sindaci di Genova Marco Bucci e di Bergamo Giorgio Gori (terzi ex aequo).





E.G.