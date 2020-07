Aosta, modifiche alla circolazione per lavori in piazza della Cattedrale

Da oggi fino al 31 dicembre per la seconda fase della riqualificazione

AOSTA. Scattano oggi ad Aosta le modifiche alla circolazione in piazza Giovanni XXIII e in via De Sales collegate ai lavori di riqualificazione dell'area della Cattedrale.

Per la seconda fase dei lavori è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in via de Sales nel tratto tra le intersezioni con via Hôtel des Etats e via Croce di città e il contestuale divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, esclusi quelli della ditta esecutrice dei lavori.

La circolazione rimarrà così modificata fino al 31 dicembre (o comunque fino al termine dell'intervento).

redazione