Aosta, posizionati nuovi autovelox

Le colonnine arancioni sono apparse anche in corso Ivrea e corso Battaglione

AOSTA. La rete di autovelox posizionati lungo le strade di Aosta si è appena ampliata. Nuovi dispositivi per il controllo della velocità sono stati installati in questi giorni su alcune delle strade più trafficate in città.

Le colonnine arancioni sono apparse anche in via Lavoratori Vittime del Col du Mont in prossimità della centrale elettrica Telcha, in corso Battaglione Aosta all'altezza di un attraversamento pedonale e sulla strada statale 26 in corso Ivrea, non molto distante dal confine con Saint-Christophe, per monitorare la velocità dei veicoli in entrambi i sensi di marcia. Altre erano già presenti in via Roma e in via Parigi, vicino a due attraversamenti pedonali, ed in via Piccolo San Bernardo nei pressi del cimitero.

Per ridurre la velocità del traffico recentemente nel capoluogo sono state attivate in centro città e in via Conte Crotti le "zone 30", cioè con limite di velocità a 30 km/h.

