Elezioni Aosta, Addario candidata con Stella Alpina

La consigliera comunale uscente annuncia l'adesione come indipendente alla lista Area Popolare - Stella Alpina

AOSTA. La consigliera uscente Alessandra Addario sarà candidata alle elezioni comunli di Aosta di settembre nella lista Area Popolare - Stella Alpina come indipendente. Lo annuncia la stessa consigliera eletta nel 2015 nella lista della Lega e attualmente componente del gruppo misto di minoranza.

La sua scelta "si basa su un progetto che ha come protagonista principale la persona. Il mio impegno, nel campo del volontariato e nella sfera del sociale, trova in questo progetto politico lo spazio necessario per dare concretezza a ciò in cui credo e ciò per cui da anni lavoro, le Aostane e gli Aostani e la valorizzazione di Aosta, la mia città".

"Ho scelto in particolare questa lista - aggiunge - perché rappresenta, in questo momento, una proposta politica, di unità e determinazione che vuole guardare oltre le elezioni del prossimo mese, in un’area quale quella popolare e autonomista che è molto vicina alle mie idee politiche".

redazione