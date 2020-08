Aperto ad Aosta il cantiere del nuovo liceo prefabbricato Bérard

Un mese di tempo per montare i moduli e rendere utilizzabili le prime 15 aule per l'inizio delle lezioni

AOSTA. Ruspe al lavoro in via F. Chabod per erigere la futura sede temporanea del liceo Bérard di Aosta. Sarà un cantiere-lampo perché in un mese le ditte dovranno portare sul posto e montare i moduli prefabbricati che ospiteranno le aule, gli spazi docenti e la palestra in tempo per l'inizio del nuovo anno scolastico.

Il cantiere è quindi aperto. Gli operai hanno cominciato a livellare l'area e preparare la base di costruzione e subito dopo inizieranno a installare le parti necessarie a rendere utilizzabili le prime quindici aule per la data del 14 settembre. Le altre venti aule e la palestra dovranno essere pronte tra ottobre e la fine di novembre.

Per l'intervento la Regione ha stanziato 3,8 milioni di euro.

La scuola prefabbricata sarà utilizzata fino alla conclusione dei lavori in corso nella sede di via Conseil des Commis prevista nel 2023.

Elena Giovinazzo