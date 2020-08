Aosta, viale Ginevra chiude al traffico per lavori

Dal 26 agosto stop al transito anche in via Guédoz per lavori di riasfaltatura

AOSTA. Dalla prossima settimana il tratto sud di viale Ginevra e via Guédoz saranno chiusi al traffico per lavori di riasfaltatura. L'intervento inizierà mercoledì 26 agosto con le operazioni di fresatura, poi i lavori continueranno con la stesura della nuova pavimentazione stradale e, alcuni giorni dopo, con il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Per permettere l'apertura del cantiere è prevista la chiusura al transito veicolare e un divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli dal 26 al 31 agosto dalle ore 7 alle 19 in via Guédoz, a partire dall'intersezione con viale della Pace, e in viale Ginevra nel tratto compreso tra via Guédoz e corso Saint-Martin-de-Corléans. Le due chiusure saranno ripetute dal 14 al 18 settembre, sempre dalle ore 7 alle 19, per il rifacimento della segnaletica.

redazione