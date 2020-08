Aosta, aprono nuovi cantieri per il teleriscaldamento

Cantieri in via Grand Eyvia, via Chavanne e zona corso Lancieri

AOSTA. Con la fine della stagione estiva aprono nuovi cantieri per l'allacciamento della rete del teleriscaldamento in alcune zone di Aosta.

Per consentire alla ditta di effettuare i lavori da oggi e fino al 25 settembre (o comunque fino al completamento dell'intervento) in via Grand Eyvia sarà attivo un senso unico di marcia nella direzione da viale Piccolo San Bernardo verso corso Lancieri all'altezza del tratto compreso tra i numeri civici 17 e 41 con contestuale divieto di sosta con rimozione forzata.

Altri cantieri sono in programma in via Chavanne dal 21 settembre al 15 ottobre prossimi, in corso Lancieri e nel piazzale di Tzambarlet dal 26 ottobre fino al 14 novembre con l'attivazione di sensi unici alternati e divieti di sosta e poi nuovamente nel piazzale Tzambarlet a cominciare dal 19 ottobre e fino al 14 novembre.

redazione