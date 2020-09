Apre lo skate park di Aosta

La struttura sarà gestita dalla Cittadella dei Giovani

AOSTA. Aprirà tra alcuni giorni lo skate park di place Ancien Abattoir, ad Aosta, dietro la Cittadella dei Giovani. In Comune si è svolta ieri una riunione per la consegna formale della struttura che sarà gestita proprio dalla Cittadella, come previsto nel contratto d'appalto per l'affidamento del servizio.

Lo skate park è stato realizzato nei mesi scorsi. Consiste in una pista in cemento armato che alterna piani, discese, curve e salti per una superficie di circa 375 metri quadri.

L'apertura sarà possibile non appena le ultime formalità tecniche e amministrative saranno completate. Secondo le previsioni dell'Amministrazione comunale, bisognerà attendere una settimana ancora.

E.G.

(foto da aostainforma.it)