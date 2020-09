Aosta, ultimi giorni per le iscrizioni alla refezione scolastica

Per l'adesione è necessario recarsi su appuntamento allo sportello AmicoinComune

AOSTA. Ultimi giorni di tempo per completare le iscrizioni alla refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, elementari e medie del Comune di Aosta prima dell'inizio dell'anno scolastico 2020/2021.

I genitori hanno tempo fino mercoledì 9 settembre per recarsi allo sportello AmicoinComune ricordando di prenotare telefonicamente l'appuntamento (al numero 0165-300330), fatta eccezione per i minori che hanno già frequentato il servizio nel precedente anno scolastico. In questo caso l'iscrizione è automatica e alle famiglie in regola con i pagamenti sarà recapitato il bollettino per il versamento della quota annuale. Il mancato pagamento sarà considerato come una rinuncia.

Le famiglie che completeranno le iscrizioni dopo mercoledì potrebbero dover attendere qualche giorno per poter accedere alla refezione. Il servizio infatti deve essere predisposto in base alle direttive anti Covid e per l'inserimento di nuovi utenti è necessario riorganizzare la logistica, con un allungamento dei tempi.

redazione