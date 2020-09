Aosta, dal 22 settembre riapre il parcheggio Carrel

Conclusi i lavori di manutenzione del parcheggio pluripiano vicino all'autostazione



AOSTA. Martedì 22 settembre riaprirà il parcheggio pluripiano Carrel, vicino all'autostazione di Aosta. Era stato chiuso lo scorso mese di luglio per lavori di manutenzione sulla rampa e sui pilastri.

A partire dalla prossima settimana dunque gli abbonati, ad eccezione dei locatari esclusivi del terzo piano, dovranno recarsi alla cassa della struttura per riattivare la propria tessera e per il pagamento della mensilità di ottobre. Coloro che hanno chiesto la tessera sostitutiva per accedere al parking De La Ville dovranno restituirla alla cassa del parcheggio Carrel.

In una nota l'Amministrazione comunale ricorda che "anche nei parcheggi in struttura devono essere sempre rispettate tutte le misure per il contenimento Covid-19".

E.G.