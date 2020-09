Regionali, ad Aosta è testa a testa tra Progressisti e Lega

Rinascimento e UV vicini con il 9% di voti



AOSTA. Nel Comune di Aosta la sfida elettorale vede un testa a testa tra il Progetto Civico Progressista e la Lega Vallée d'Aoste. I due partiti a livello regionale sono distanziati 7-8 punti percentuali mentre nel capoluogo sono molto vicini.

Al momento, con il 70% di schede scrutinate nel polo aostano, il PCP prevale con 2.527 voti pari al 21.63% mentre la Lega con 2.489 voti è il secondo partito con il 21,31%.

Rinascimento Valle d'Aosta si pone come terza lista con oltre il 9,11% di voti e l'UV come quarta forza con il 9,07%. In termini assoluti la differenza tra i due movimenti è di appena 4 voti.

Seguono l'AV - SA - IV con il 7,9%, il Centro Destra al 7,22%, Pour l'Autonomie al 6,95%, VdA Unie al 6,07%, M5s al 5,02%, VdA Futura al 2,69%, Vdalibra/Pai all'1,52% e Pas all'1,51%.

E.G.