Elezioni comunali, Aosta: al ballottaggio Nuti e Girardini

Il centrosinistra e gli autonomisti sfiorano il 40%, Girardini arriva al 24%. Terzo il candidato della Lega

AOSTA. Gli aostani dovranno aspettare il turno del 4-5 ottobre per sapere chi sarà il loro prossimo sindaco. Nel capoluogo infatti nessun candidato è riuscito a raggiungere la maggioranza assoluta dei voti e quindi servirà il turno di ballottaggio.

La sfida sarà tra Gianni Nuti (vice sindaca Josette Borre) sostenuto dalla coalizione di centrosinistra e autonomisti formata da Union Valdôtaine, Progetto Civico Progressista e Alliance Valdotaine, e inaspettatamente da Giovanni Girardini (vice Roberta Carla Balbis) della lista Rinascimento Valle d'Aosta. Il primo ha il 38,84% dei voti ed il secondo il 24,31%.

Non sarà dei giochi il candidato della Lega Sergio Togni (20,03%) che invece sembrava essere il diretto sfidante di Nuti anche a guardare i risultati delle elezioni regionali nel capluogo, dove i Progressisti e la Lega sono distanziati da pochi voti.

Nel guardare i risultati delle singole liste, la più votata (3.981 voti cioè il 25,81%) è proprio Rinascimento Valle d'Aosta. Segue con 400 voti in meno il Progetto Civico Progressista (22,94 in termini percentuali) e poi la Lega con mille voti in meno di Rinascimento (19,24%). L'Union Valdôtaine è al 9,61%. Seguono Fratelli d'Italia e Forza Italia distanziati da una quarantina di voti (rispettivamente 918 e 874). Alliance Valdôtaine si ferma a 743 voti (il 8,42%), Potere al popolo sfiora il 3% e il Pci si ferma al 2,13%. Ultima la lista Autonomia e Libertà per Togni Sindaco con 130 voti (0,84%).

Intanto la Lega fa già sapere di essere disponibile per un accordo che sostenga Girardini al secondo turno.

Elena Giovinazzo