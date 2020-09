Aosta, Girardini incassa il sostegno di Fratelli d'Italia

Il coordinatore Zucchi: 'molti punti in comune con Rinascimento'

AOSTA. Il candidato sindaco Giovanni Girardini incassa l'appoggio di Fratelli d'Italia per il turno di ballottaggio alle amministrative di Aosta del 4-5 ottobre prossimi con il candidato del centrosinistra e degli autonomisti Gianni Nuti.

L'annuncio arriva dal coordinatore regionale di FdI, Alberto Zucchi, che spiega: "Con la lista di Rinascimento abbiamo molti punti in comune del programma e soprattutto la volontà di dare discontinuità al governo della città".

Al primo turno Fratelli d'Italia sosteneva insieme a Forza Italia il candidato sindaco Paolo Laurencet che ha ottenuto il 12 per cento dei voti. La lista di FdI ne ha ottenuti 918 pari al 5,95 per cento. Commentando questi risultati Zucchi si dice comunque soddisfatto: ad Aosta "partivamo da zero", ricorda.





C.R.