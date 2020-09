Ballottaggio Aosta, anche da Forza Italia appoggi a Girardini

Il coordinamento regionale annuncia il sostegno al candidato di Rinascimento per il capoluogo

AOSTA. Forza Italia appoggerà il candidato sindaco di Rinascimento Giovanni Girardini al turno di ballottaggio per il Comune di Aosta.

"Il nostro posizionamento è chiaro - spiega in una nota il coordinamento regionale -: come Forza Italia Valle d'Aosta non possiamo che sostenere il progetto che si colloca all'insegna del rinnovamento e con il quale abbiamo numerosi punti programmatici in comune".

Il coordinamento di FI commenta poi con soddisfazione il risultato elettorale "che ci ha visto più che raddoppiare, così come alle Regionali, i voti ottenuti alle ultime elezioni, a testimonianza di come l'opera di ricostruzione di Forza Italia sul territorio valdostano stia iniziando a dare i suoi primi frutti, anche nel Capoluogo".

"Da questo importante punto di partenza - si legge nella nota -, a testa bassa e tra la gente, proseguiremo la nostra azione con ancora più determinazione".

redazione