Ballottaggio Aosta, Adu si schiera con Nuti

'Non lasceremo Aosta al Filiberto de nos atres'

AOSTA. "Non lasceremo Aosta al "Filiberto de nos atres" e ai suoi neo alleati Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia". Così Adu Valle d'Aosta annuncia il suo sostegno al candidato sindaco di Aosta Gianni Nuti al turno di ballottaggio del 4-5 ottobre.

Il movimento Adu con la sua candidata a sindaco è rimasto escluso dalle elezioni comunali per problemi con le firme dei candidati. "Fin dal primo turno, abbiamo comunque preso posizione, invitando ad esercitare il diritto e dovere di voto e a scegliere tra le forze di Sinistra", ricorda il movimento.

"Tra Nuti e Girardini ci sono delle evidenti diferenze di riferimenti culturali e politici, oltre che un diverso progetto di città", evidenzia Adu. "Per questo motivo, voteremo e invitiamo a votare per Nuti e Borre. Non è ancora il miglioramento che vogliamo, ma fra 5 anni sarà comunque un migliore punto di ripartenza".

redazione