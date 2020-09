Laurencet: sostegno a Rinascimento per promuovere cambio di rotta

Al ballottaggio per Aosta il candidato del centrodestra ribadisce l'appoggio a Rinascimento

AOSTA. "Il 12% con quasi 2.000 voti sono la dimostrazione dell'impegno di tutti ed è per questi 2.000 voti che vogliamo intraprendere un percorso netto per quanto riguarda il posizionamento sul ballottaggio imminente". Lo scrive in una nota Paolo Laurencet, candidato sindaco di Aosta del centrodestra, a qualche giorno di distanza dai risultati elettorali della scorsa settimana.

I partiti Forza Italia e Fratelli d'Italia che lo sostenevano hanno già indicato l'appoggio al turno di ballottaggio per il candidato della lista Rinascimento. "Il nostro obiettivo - dichiara Laurencet - è quello di portare avanti le nostre istanze cercando di avere la possibilità di realizzare più punti possibili del nostro programma elettorale".

Con Girardini "su alcuni temi i nostri pensieri divergono, ma, in virtù dei risultati elettorali, l’unico modo per attuare il netto cambio di rotta che noi auspichiamo è quello di promuovere al ballottaggio la lista di Rinascimento", aggiunge.

E.G.