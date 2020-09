Aosta, uffici aperti per il ritiro della tessera elettorale

Gli elettori possono recarsi allo sportello amicoinComune

AOSTA. Più di 28mila elettori del capoluogo sono attesi ai seggi domenica 4 e lunedì 5 ottobre per il ballottaggio nel Comune di Aosta.

Anche in questa occasione gli uffici dello sportello amicoinComune, al piano terra del municipio, rimarranno aperti per emettere duplicati della tessera elettorale a coloro che l'hanno smarrita o che hanno esaurito i posti disponibili del documento. Gli stessi uffici inoltre possono consegnare la tessera agli elettori che non l'hanno ancora ritirata.

Gli uffici saranno accessibili venerdì 2 e sabato 3 ottobre dalle ore 8 alle 19 e nei giorni del voto per tutto il tempo dell'apertura dei seggi, quindi domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì 5 dalle ore 7 alle 15.

redazione