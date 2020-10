Aosta, approvata l'organizzazione del Marché Vert Noël

Il mercatino natalizio di Aosta aprirà il 28 novembre 2020 con un numero limitato di Chalet

AOSTA. Nonostante le incertezze dell'emergenza Covid, Aosta non rinuncia (almeno per ora) ai mercatini di Natale. La Giunta comunale, con una delle sue ultime deliberazioni prima del cambio di Amministrazione, ha deciso le date di apertura e le modalità di svolgimento dell'evento che saranno chiaramente influenzate dalla situazione sanitaria.

Mantenuta la location dell'area del Teatro Romano, il Marché Vert Noël sarà aperto dal 28 novembre 2020 al 3 gennaio 2021 con orario 10.30 - 19.30 (dalle 14 a Natale e a Capodanno) con possibilità di estendere l'orario in concomitanza con altre manifestazioni organizzate nel capoluogo.

Il numero di espositori è limitato a 28 e alla vendita di prodotti alimentari senza possibilità di degustazioni per rispettare le disposizioni contro la diffusione del contagio in vigore in questo momento.

La spesa per la realizzazione della manifestazione ammonta a circa 200 mila euro con una entrata stimata di poco meno di 100 mila euro in termini di quote di partecipazione degli operatori.

E.G.