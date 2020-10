Viabilità bloccata tra Sarre e Aosta per lavori

Code sulla strada statale 26 per alcuni cantieri tra Sarre e l'ingresso Ovest del capoluogo

AOSTA. Con la chiusura al traffico di un tratto di via Piccolo San Bernardo per lavori di manutenzione del verde e lavori ad un cavidotto, al confine Ovest di Aosta si formano lunghe code. I veicoli provenienti da Sarre e diretti verso il centro città sono indirizzati obbligatoriamente sulla strada statale 26 passando sul cavalcavia che conduce in via Parigi. Il risultato è un lungo serpentone di veicoli formato da coloro che viaggiano in direzione del capoluogo e aggravato da altri lavori in corso sul territorio di Sarre che formano un mix micidiale di cantieri aperti e strade chiuse.

La strada comunale di Sarre, la cosiddetta "panoramica", percorso alternativo molto utilizzato quando la trafficata strada statale 26 è congestionata, è infatti attualmente anch'essa chiusa in un tratto per lavori. Di conseguenza chi è diretto verso il capoluogo deve obbligatoriamente utilizzare la SS26 incrementando il traffico già sostenuto.

Superando poi il semaforo di via Parigi, per avvicinarsi al centro di Aosta dalla parte Ovest della città bisogna fare i conti con la parziale chiusura della strada all'altezza dell'area megalitica. Nel tratto, sempre per via di un cantiere, si viaggia con senso unico alternato regolato da un semaforo che nei momenti critici genera ulteriori code.

Marco Camilli