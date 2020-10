Aosta, modifiche alla viabilità in diverse vie per il teleriscaldamento

Sensi unici alternati e divieti di sosta dal 19 ottobre

AOSTA. Dalla prossima settimana ad Aosta saranno attivi diversi cantieri per la posa della rete del teleriscaldamento. Per permettere lo svolgimento dei lavori il Comune ha attivato una serie di modifiche alla viabilità in numerose strade e piazze con restringimento della strada, sensi unici alternati regolati se necessario da movieri, limite di velocità a 30 km/h e divieti di sosta su entrambi i lati stradali con rimozione forzata.

Le modifiche saranno operative dal 19 ottore fino al termine dei lavori, previsto il 7 novembre, dalle ore 7 alle ore 18 in piazza Battaglione Cervino, via Buthier, via Valli Valdostane, via Clavalité, via Caduti del Lavoro, via Monte Emilius, via Torino, via Festaz, regione Borgnalle, corso Ivrea, via Garibaldi, via Bramafam, corso Saint-Martin-de-Corléans e viale Partigiani.

In più sono previsti lavori di ripristino della segnaletica orizzontale in viale Chabod, via Tourneuve (nella Ztl), via Monte Pasubio, via Capitano Chamonin e corso Saint-Martin-de-Corléans. Gli addetti saranno al lavoro da lunedì 19 a martedì 27 ottobre.

