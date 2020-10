Aosta, chiusure temporanee allo sportello Amico in Comune

Alcuni servizi opereranno solo via email o telefono per sanificazione dei locali

AOSTA. Alcuni sportelli dell'Aps situato nello sportello Amico in Comune di Aosta rimarranno chiusi al pubblico per qualche giorno per permettere la sanificazione dei locali.

Si tratta - spiega l'Amministrazione comunale - dello sportello Sosta e mobilità che rilascia i permessi Ztl, i contrassegni disabili e permette il pagamento delle multe e dell'ufficio Tributi e Pubblicità che si occupa anche delle affissioni.

Durante la chiusura, iniziata oggi, le attività saranno svolte soltanto telefonicamente o tramite posta elettronica nel consueto orario di apertura, quindi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

redazione