Aosta, Comune: nessuna decisione sui mercatini di Natale

Il sindaco ha incontrato i commercianti sulla conferma o cancellazione del Marché Vert Noël per l'emergenza Covid-19

AOSTA. Sull'edizione 2020/2021 del Marché Vert Noël di Aosta nulla ancora è stato deciso: lo precisa l'Amministrazione comunale del capoluogo.

Giovedì mattina il sindaco Gianni Nuti insieme alla vice Borre e all'assessore comunale alle attività produttive Alina Sapinet hanno discusso la situazione con le associazioni di categoria e una delegazione dei commercianti. Tante città italiane hanno già annullato l'evento a causa delle restrizioni per l'emergenza Covid-19, mentre Aosta per ora ha stanziato i fondi necessari. Dalla Regione è inoltre già arrivato il via libera all'accordo per la realizzazione dell'evento programmato dal 28 novembre 2020 al 3 gennaio 2021 nell'area del Teatro romano.

"Riguardo all’esito dell'incontro" tra il sindaco e gli operatori, riferisce il Comune, "l'Amministrazione comunale desidera precisare che, al momento, nessuna decisione è stata ancora presa in merito alla conferma o alla modifica ovvero all'eventuale annullamento della manifestazione, e che nessuna delle tre ipotesi viene attualmente privilegiata, stante la situazione di incertezza legata a possibili provvedimenti di urgenza che potrebbero limitare l’effettuazione del mercatino di Natale".

Prima di prendere una decisione il sindaco intende "capire gli intendimenti delle autorità preposte alla sicurezza e all’incolumità pubbliche, vale a dire Prefettura, Questura e Protezione civile".

