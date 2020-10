Aosta, annullato il tour dei cioccolatieri 2020

L'Art & Ciocc 2020 non si svolgerà. Cancellata anche la mostra mercato di Saint-Martin

AOSTA. In attesa di decisioni riguardo allo svolgimento dei mercatini di Natale al teatro romano, il Comune di Aosta annuncia l'annullamento di due manifestazioni previste nei prossimi giorni.

Il primo è l'Art & Ciocc, il tour dei cioccolatieri. Gli espositori erano attesi in piazza Chanoux dal 29 ottobre all'1 novembre, ma per quest'anno l'evento non ci sarà perché il divieto del Dpcm in vigore fino al 13 novembre vieta espressamente le sagre e le fiere locali.

Subisce uguale sorte Eun dzor de martzàet de feta avouécice de Sen Marteun. La ventesima edizione della mostra mercato era prevista domenica 8 novembre.

redazione