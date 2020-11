Aosta, Lega: 'dalla maggioranza solo tante belle parole'

Il partito lamenta il mancato coinvolgimento dell'opposizione in consiglio comunale

AOSTA. Il pacchetto di provvedimenti approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale di Aosta a favore delle attività commerciali cittadine penalizzate dalle misure anti Covid è stato "adottato senza aver coinvolto attivamente l'opposizione come promesso soltanto pochi giorni prima". Lo segnala la Lega Valle d'Aosta.

"Dalla maggioranza a trazione sinistra tante belle parole ma nessuna reale volontà di collaborazione", aggiunge il partito.

"Ci duole quindi constatare che, anche per questa nuova maggioranza a trazione sinistra, alle belle parole pronunciate in Consiglio comunale non sono seguiti i fatti - continua la Lega -. In un momento come questo in cui, a causa dell’emergenza in atto, si dovrebbe anteporre l'interesse dei cittadini aostani a quello politico, si preferisce continuare a dare risposte di parte insufficienti e parziali, rispetto alle proposte, assolutamente collaborative e di buon senso che sono state da noi avanzate a favore delle attività commerciali e professionali, come, ad esempio, la prima mezz'ora di sosta gratuita delle zone di parcheggio a pagamento".

redazione