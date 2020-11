Aosta, prende forma in piazza Chanoux il nuovo albero di Natale

Quest'anno niente albero tecnologico a causa dei divieti di assembramento

AOSTA. La città di Aosta si sta preparando per le festività natalizie malgrado il clima di totale incertezza sul come i valdostani e gli italiani potranno trascorrere le vacanze di fine anno.

Da alcuni giorni nel centro città e nelle vie limitrofe le luminarie sono accese. Anche gli alberelli di Natale della Confcommercio sono stati già posizionati davanti alle vetrine dei negozi e delle attività commerciali aperte e chiuse a causa del parziale lockdown.

In piazza Chanoux, di fronte al Municipio, è cominciata l'installazione dell'albero di Natale.

Nel 2020 l'albero-scala oggetto di apprezzamenti e di critiche durante gli anni passati non ci sarà per rispettare il divieto di assembramenti. Non ci sarà nemmeno un classico abete natalizio, bensì una installazione moderna dai colori argentati e dorati.

M.C.