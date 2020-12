Biblioteche, ad Aosta i libri sono consegnati a domicilio

Ok della giunta cittadina al progetto Livre-ison che coinvolge le biblioteche comunali e il CSV onlus

AOSTA. In un periodo come quello attuale in cui la possibilità di spostarsi è limitata e l'accesso ai servizi subisce delle restrizioni, l'attività di consegna a domicilio può riguardare anche i libri. Così la giunta comunale di Aosta oggi ha dato il via libera al progetto denominato "Livre-ison" che coinvolge le biblioteche comunali del capoluogo e il Csv onlus.

L'iniziativa darà la possibilità di usufruire di un servizio di consegna a domicilio e di restituzione dei libri delle biblioteche comunali del capoluogo. Se ne occuperanno dei volontari individuati e formati dal Csv seguendo uno specifico protocollo di sicurezza anti-Covid su cui si sta già lavorando per assicurare il rispetto delle norme igieniche.

Il progetto "Livre-ison" consentirà agli amanti della lettura di non rinunciare alla possibilità di prendere in prestito dei volumi nel pieno rispetto delle restrizioni in vigore per l'emergenza sanitaria.

redazione