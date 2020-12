Aosta, aperta la nuova rotatoria tra via Elter e Chamonin

La rotonda è funzionale al collegamento del quartiere Cogne con via Saint-Martin-de-Corléans

AOSTA. Apre oggi la nuova rotatoria realizzata al quartiere Cogne di Aosta, tra via Elter e via Capitano Chamonin. Servirà alla gestione del traffico in vista dell'apertura del nuovo collegamento stradale con via Saint-Martin-de-Corléans.

La rotatoria ha direzione di marcia in senso antiorario, con diritto di precedenza per tutti i veicoli in transito all'interno dell’anello.

"Con l'apertura della rotatoria veniamo incontro alle esigenze dei cittadini, non solo restituendo al quartiere Cogne una porzione di strada nevralgica che era rimasta chiusa per diversi mesi, ma anche sistemando e razionalizzando l’assetto complessivo della circolazione dell’area in vista dell'apertura in primavera del prolungamento di via Elter da corso Saint-Martin-de Corléans", commenta l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Aosta, Corrado Cometto. "Il nuovo tratto stradale permetterà l'attraversamento con senso unico Nord-Sud, e disporrà di una pista ciclo-pedonale. I veicoli che percorreranno corso Saint-Martin-de-Corléans in direzione Ovest potranno svoltare a sinistra in via Elter attraverso una nuova corsia di svincolo. Si tratta di un intervento che fa parte di un progetto più ampio, programmato dall’Amministrazione, che permetterà di allontanare il traffico in attraversamento della città, direzione Nord-Sud, dalle mura romane".

