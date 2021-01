Aosta, prorogata la sosta gratuita per il personale sanitario

Il Comune ha disposto la gratuità del parcheggio negli stalli a pagamento per il personale sanitario e socio-assistenziale

AOSTA. Il Comune di Aosta ha deciso di prorogare la gratuità della sosta negli stalli "blu" a favore degli operatori sanitari, del personale socio-assistenziale e dei volontari. L'ordinanza che prolunga il parcheggio gratuito è valida fino al 31 gennaio e include la sosta gratuita nel parking dell'ospedale Parini per i dipendenti dell'Usl in possesso di un abbonamento.

"Lo scopo - spiega l'amministrazione comunale del capoluogo - è quello di agevolare lo svolgimento delle mansioni lavorative dei dipendenti sanitari dell'Ausl, del personale impegnato in attività assistenziali e dei volontari operanti nel settore socio-assistenziale appartenenti a strutture organizzate e riconosciute in occasione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché a parziale ristoro dell'impegno profuso nello svolgimento delle attività legate all’emergenza stessa per contrastare la progressione dell’epidemia".

Per sostare gratuitamente sui parcheggi a pagamento è necesario esporre il contrassegno rilasciato dal'Aps valido in origine soltanto fino al 6 gennaio.

E.G.