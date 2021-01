Aosta, confermato il mercato di sabato 30 gennaio

Senza la Fiera di Sant'Orso 2021 il mercato cittadino può regolarmente svolgersi

AOSTA. Il mercato del sabato di Aosta si svolgerà anche domani, 30 gennaio. Normalmente le bancarelle di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, via Mazzini, via Lucat e via Vevey non ci sono quando il mercato coincide con le date della Fiera di Sant'Orso. La Millenaria però in questo 2021 non ci sarà a causa dell'emergenza Covid-19, quindi il mercato è confermato e si svolgerà regolarmente con le consuete modalità.

redazione