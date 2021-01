Cisl apre una nuova sede ad Aosta

Nella sede Pensionati presenti anche Caf, patronato Inas e Adiconsum

AOSTA. La Cisl Valle d'Aosta apre una nuova sede nel capoluogo regionale, di fronte alla biblioteca comunale di viale Europa.

Gli uffici sono della Federazione dei Pensionati della Cisl e ospitano anche i servizi del Caf (come Isee, reddito di cittadinanza, Unico, 730) e i servizi del Patronato Inas per il conteggio della pensione, gli anticipi Tfr e Tfs, i sostegni al reddito, il rinnovo dei permessi di soggiorno. È inoltre presente l'Adiconsum consumatori.

Per accedere ai servizi è necessario prenotare l'appuntamento.

"La Cisl della Valle d'Aosta - spiega il sindacato - è consapevole del momento di particolare difficoltà che stiamo vivendo e con altrettanto realismo sa che il prossimo futuro sarà denso di situazioni delicate per tante persone: lavoratori, pensionati, cittadini. Abbiamo quindi pensato di aprire un ufficio per il pubblico in una delle zone di Aosta più abitate".

C.R.