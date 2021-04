Aosta, più stalli per il carico e scarico e meno parcheggi a pagamento

Tolti una ventina di stalli tra via Festaz, via Losanna, via Torino e viale delle Pace

AOSTA. Con un'ordinanza firmata giovedì il Comune di Aosta ha istituito nuovi stalli riservati al carico e scarico merci con limitazione oraria di sosta di 30 minuti. Sostituiranno diversi posti a pagamento anche nelle vie centrali della città.

In via Festaz, sul lato sud dal civico 87 al civico 93, quattro stalli a pettine passeranno dal colore blu al colore giallo del carico/scarico.

Sul lato sud di via Losanna, nel tratto tra i punti di raccolta rifiuti e l'intersezione di via Gramsci, gli attuali sette parcheggi a pagamento saranno sostituiti da posti in linea per il carico e scarico merci e da due stalli riservati ai disabili a spina di pesce.

Anche in via Torino, sul lato Sud contro il muro dello stadio, spariranno tre parcheggi a pagamento per far spazio a due stalli riservati autocarri e motocarri.

Infine nel tratto sud di viale della Pace ulteriori tre parcheggi "blu" diventeranno "gialli".

"La collocazione di questi nuovi stalli adibiti al carico e scarico merci non interferiranno nella prossima realizzazione di percorsi ciclabili che attraverseranno il centro della città di Aosta", si legge nell'ordinanza.

Clara Rossi