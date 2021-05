Stefano Franco nuovo segretario generale del Comune di Aosta

Nominato dal sindaco Nuti è anche responsabile anticorruzione, per la trsparenza e per il diritto di accesso civico

AOSTA. Stefano Franco è il nuovo segretario generale del Comune di Aosta. È anche responsabile per la prevenzione della corruzione dell'ente, responsabile per la trasparenza e responsabile per l'esercizio del diritto di accesso civico.

Il sindaco Gianni Nuti lo ha nominato nei giorni scorsi al posto di Annamaria Tambini che, dopo sei anni come segretaria comunale, resterà dirigente dell'Area A1 "Servizi istituzionali" comunali.

Stefano Franco è laureato in Scienze politiche, dirigente a tempo indeterminato del Comune di Aosta e già incaricato come Segretario generale dell'ente dal 2005 al 2015. Fino alla revisione dell'assetto organizzativo comunale in corso di definizione, a Stefano Franco spetterà anche la direzione dell'Area dirigenziale A3 "Servizi sociali e Sport".

