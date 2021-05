Aosta, vandali incendiano la toilette pubblica di via De Sales

Il Comune sporge denuncia contro ignoti

AOSTA. Il Comune di Aosta sporge denuncia contro ignoti per un incendio appiccato nella toilette pubblica di via De Sales, non lontano dal municipio.

Qualcuno domenica sera ha dato fuoco al rotolo della carta igienica. L'intervento dei vigili del fuoco non è bastato per impedire alle fiamme di provocare ingenti danni al servizio che adesso è inagibile.

"Nelle prossime ore la società Quendoz che gestisce le toilette pubbliche provvederà a effettuare le necessarie valutazioni tecniche ed economiche per il ripristino dei servizio", fa sapere l'amministrazione comunale.

"Purtroppo quello avvenuto ai danni della toilette pubbliche di via De Sales non è che l’ultimo di una lunga serie di piccoli/grandi episodi di vandalismo che queste strutture subiscono continuamente", sottolinea l'assessore all'ambiente con delega all'igiene urbana Loris Sartore.

"Dal canto nostro, stiamo cercando, insieme alla società Quendoz di incrementare la funzionalità e la cura di tutte quelle installate sul territorio comunale - prosegue l'assessore -, ma è evidente che azioni vandaliche di questo tipo scoraggiano e rischiano di rendere vano ogni intervento migliorativo in tal senso".

C.R.