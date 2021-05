Aosta, pubblicati gli avvisi per le nomine nella municipalizzata Aps

Candidature aperte per presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblici Servizi

AOSTA. Il Comune di Aosta ha pubblicato due avvisi per individuare candidati idonei alla nomina nella municipalizzata Aps - Azienda Pubblici Servizi SpA. Una procedura riguarda i componenti del Consiglio di Amministrazione e l'altra la nomina del presidente del CdA.

I candidati devono far pervenire la propria candidatura preferibilmente tramite posta elettronica certificata all'ufficio protocollo del Comune. C'è tempo fino alle ore 12 del prossimo 28 maggio.

I nominativi dei candidati idonei saranno inseriti in due elenchi in ordine alfabetico - uno degli aspiranti presidenti e l'altro dei componenti del CdA - validi sino alla scadenza del mandato del sindaco e, in ogni caso, non oltre tre esercizi. Le nomine saranno effettuate dall'assemblea dei soci su indicazione del sindaco Gianni Nuti in qualità di socio unico.

I testi degli avvisi di candidatura con i fac-simile delle domande e l'elenco dei requisiti sono pubblicati sull'albo pretorio on line del Comune di Aosta.

redazione