Aosta, i campetti da baseball traslocano in regione Tzambarlet

Le superfici di gioco erano in corso di realizzazione nell'area Est dello stadio Puchoz

AOSTA. Si sposteranno in regione Tzambarlet i due campi di baseball a 5 che il Comune di Aosta aveva progettato realizzare vicino allo stadio Puchoz. La decisione è stata presa ieri dalla Giunta comunale di Aosta in contrasto con la scelta fatta dal precedente esecutivo.

L'idea della precedente Amministrazione era di costruire i due campetti nella porzione Est dello stadio Puchoz, adiacente a via Garibaldi, per ridare vita ad un'area rimasta inutilizzata dopo la rimozione della pista di atletica leggera. I lavori, già iniziati, si scontrano però la volontà della Giunta Nuti di trasformare lo stadio in un parco cittadino andando a demolire il muro di cinta e realizzando un marciapiede su via Garibaldi, nell'area in cui dovevano essere collocati i campetti. L'attuale esecutivo di conseguenza ha deciso di variare il progetto.

La ditta che si occupa del cantiere dovrà spostare mezzi e operai in regione Tzambarlet per realizzare le due superfici da gioco - due quadrati di 21 metri per 21 metri ciascuno - in un prato immediatamente a Nord dell'attuale "diamante" presente nell'area sportiva. Allo stesso tempo i lavori già fatti al Puchoz dovranno essere smantellati.

Elena Giovinazzo