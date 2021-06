Sabato 12 giugno riapre la piscina scoperta di Aosta

Soddisfatta l'assessora Sapinet: aggiudicazione e preparazione dell'impianto in tempi record

AOSTA. Dal 12 giugno la piscina scoperta comunale di Aosta riapre al pubblico. In aggiunta alle classiche attività in acqua, l'impianto offre il percorso "wibit" e spazi per il nuoto pinnato. Ci sarà inoltre la possibilità di usufruire dell'area verde per il gioco libero.

Nel rispetto delle disposizioni contro il Covid-19 la piscina scoperta ospiterà in estate degli apericena tematici e, in occasione di eventi particolari (come gli Europei di calcio o le Olimpiadi), prolungherà l'apertura serale.

Gli orari: fino al 30 giugno l'impianto aprirà alle ore 11 nei giorni feriali e alle 10 nei festivi. A partire dal 1° luglio fino al 22 agosto struttura sarà aperta tutti i giorni dalle ore 9 alle 20. Per accedere è consigliata la prenotazione considerate le limitazioni dovute alla pandemia.

L'assessora comunale allo Sport, Alina Sapinet, commenta con soddisfazione la riapertura della piscina. «I lavori di aggiudicazione della nuova gestione e la preparazione dell'impianto - dice - si sono svolti in tempi record grazie all'impegno straordinario del personale dell'amministrazione comunale e di quella regionale, nonché della ditta aggiudicataria Aosta Calcio 511. Sono lieta di aver mantenuto la parola data in Consiglio Comunale,aprendo la struttura entro il 12 giugno».

C.R.