Aosta, aperte le iscrizioni al laboratorio teatrale inclusivo Asterisco

Possono iscriversi gratuitamente aostane e aostani dai 15 ai 25 anni

Sono aperte le iscrizioni al laboratorio teatrale Asterisco, una proposta inclusiva proposta dall'Amministrazione Comunale di Aosta e dalla compagnia Palinodie nell'ambito del programma di eventi dell'estate 2021.

Rivolto a ragazze e ragazzi dai 15 ai 25 anni, il laboratorio teatrale a partecipazione gratuita si svilupperà in quattro incontri della durata di due ore e mezza in programma il 28 giugno e il 5, 12 e 19 luglio. Nel corso dei quattro appuntamenti i partecipanti svilupperanno una performance collettiva che sarà presentata al pubblico in occasione del festival Città diffusa, dal 20 al 24 luglio prossimi.

«Quelli che la compagnia teatrale “Palinodie" intende sviluppare attraverso il laboratorio - dice l'assessora coimunale alle Pari opportunità, Clotilde Forcellati – sono temi ai quali l'Amministrazione comunale è particolarmente sensibile. La parità di genere, l'uguaglianza di diritti e di opportunità professionali e retributive, la gestione familiare condivisa, la lotta ai pregiudizi di chi sostiene l'esistenza di una teoria del gender sono i capisaldi che definiscono la civiltà anche giuridica di una comunità, e in questo senso il Comune di Aosta intende essere parte attiva del progresso collettivo verso la costruzione di una società più equa e rispettosa delle differenze».

Per iscriversi al laboratorio è possibile contattare il numero 340-7609368 o contattare tramite e-mail o social la compagnia teatrale Palinodie.

E.G.