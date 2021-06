Aosta, il sottopasso di corso Ivrea chiuso per lavori

Modifiche alla circolazione nel tratto di corso Ivrea per lavori di manutenzione

Il sottopasso di corso Ivrea, ad Aosta, sarà sottoposto nei prossimi giorni ad un intervento di manutenzione. Per consentire lo svolgimento dei lavori la circolazione stradale subirà alcune modifiche.

A partire dalle ore 8 di lunedì 28 giugno fino alle ore 20 di venerdì 2 giugno sarà attivo il divieto di transito per veicoli e pedoni nel sottopasso (tra via Mochet e l'ingresso dell'ex hotel Bagatelle) con contestuale soppressione del senso unico di circolazione Est-Ovest nel tratto di strada a valle del sottopasso per consentire l'accesso ai residenti in zona.

Infine per i veicoli in uscita da via Mochet vige l'obbligo di proseguire a destra per immettersi su corso Ivrea dal piazza della ex casa Pasquettaz.

redazione