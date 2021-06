Aosta, il 1° luglio scatta l'isola pedonale nel centro storico

Sarà in vigore fino al 31 agosto

Da domani, 1° luglio, il centro storico di Aosta torna ad essere una isola pedonale. Fino al 31 agosto residenti e turisti potranno percorrere le vie del centro incrociando meno traffico rispetto a quello che normalmente è autorizzato a percorrere il centro. Inoltre per biciclette e velocipedi, anche a pedalata assistita, scatta il limitare la velocità.

Le fasce orarie interessate vanno dalle ore 12 alle 15 e dalle ore 19.30 alle 23.

Come precisa il Comune di Aosta, l'isola pedonale «vieta il transito a tutti i veicoli, salvo quelli in servizio d'emergenza e soccorso, al servizio di persone invalide, con limitate o impedite capacità motorie, i velocipedi, inclusi quelli a pedalata assistita, con obbligo di non superare la velocità di 6 Kmh, nonché i veicoli in possesso del contrassegno Ztl di transito, fermata/sosta di tipo “A” in corso di validità». Ai permessi Ztl di tipo "C" saranno consentiti il transito e la fermata/sosta tra le ore 16 e le 19, oltre alla fascia mattutina già prevista prorogata fino alle ore 11.30.

L'isola pedonale interessa via Sant'Anselmo, via Ex Prato della Fiera, via Porta Prætoria, piazza Chanoux (a eccezione della porzione carrabile ubicata a Sud-Est, di avenue du Conseil des Commis Nord e di via Xavier de Maistre Sud), via De Tillier, via Gramsci (lato Nord), via Croce di Città, porzione di via De Sales (lato Ovest, compresa tra via Croce di Città) e piazza Giovanni XXIII e via Aubert (tratto compreso tra via Croce di Città e via Marché Vaudan).

