Aosta, aggiornato il Piano del traffico: nuove rotatorie, piste ciclabili e riqualificazioni

La Giunta comunale ha modificato il documento di programmazione del traffico urbano

Piste ciclabili, nuove rotatorie, strade scolastiche e corsie preferenziali per autobus: questo e altro è contenuto nel nuovo Piano Generale del Traffico Urbano della città di Aosta che la giunta comunale ha approvato.

Il documento, si legge in una nota del Comune, «pone particolare attenzione all'esigenza di riqualificazione e all'aumento dell'attrattività del centro storico di Aosta, conseguibile con l’alleggerimento della pressione del traffico veicolare privato motorizzato (Zone a Traffico Limitato, sensi unici, corsie preferenziali. Inoltre, un particlare attenzione è prestata alla riqualificazione planimetrica e funzionale di piazze, assi viari e nodi strategici della rete stradale principale».

Le novità approvate rappresentano in realtà un aggiornamento del precedente Piano generale del traffico urbano - Pgtu, datato 2010. Con le modifiche introdotte il documento rispecchia la politica dei trasporti voluta dalla Giunta Nuti, a cominciare dal tenere lontani i veicoli a motore dalla zona del centro storico.

Rimamendo nell'area del centro, l'Amministrazione comunale intende riprogettare piazza della Repubblica. L'area sarà progressivamente liberata dagli attuali parcheggi grazie all'apertura delle due zone di sosta nell'area ex Testafochi. In parallelo via Monte Solarolo diventerà Ztl. Inoltre nelle vie Festaz e Torino nasceranno corsie preferenziali per i mezzi pubblici per ottimizzare percorsi e tempi. Per il carico / scarico merci nel centro il Comune incentiverà l'uso di veicoli elettrici.

Con l'aggiornamento del Piano 15 chilometri di corsie e piste dedicate alle due ruote vengono integrati nel sistema della mobilità urbana.

Il Comune intende anche sfruttare le novità del Codice della Strada per istituire le "strade scolastiche" che potranno essere temporaneamente chiuse alla circolazione negli orari di entrata e di uscita degli allievi dalle scuole.

In città inoltre spunteranno tre nuove rotonde: una al quartiere Cogne tra corso Battaglione Aosta e via G. Elter; una in piazza Salvadori e la terza tra via Roma, via de la Pierre e strada della Consolata.

L'approvazione in Giunta del Piano generale del traffico urbano sarà seguito da 30 giorni di pubblicazione del documento. Durante questo periodo i cittadini potranno presentare le proprie osservazioni. In seguito il Pgtu andrà all'esame del Consiglio comunale per l'approvazione definitiva.

Clara Rossi