Aosta, dopo anni rimosso cartellone pubblicitario nel centro storico

Aostaoggi.it aveva segnalato nei giorni scorsi la strana situazione

Da diversi anni era in bella mostra nel centro storico di Aosta, in Place des Franchises. Questo cartellone pubblicitario si trovava su un totem diventato di proprietà del Comune a seguito di una discussa e intricata operazione di compensazione di debiti e acquisizioni. Aostaoggi nei giorni scorsi ha pubblicato un articolo sugli impianti pubblicitari di Aosta, paline, totem e cartelloni.

La vicesindaco di Aosta Josette Borre si è adoperata per cercare di fare chiarezza e oggi la promozione è stata tolta: è stata così sanata una situazione che stava irritando alcuni commercianti che pagano per affiggere i loro prodotti pubblicitari. Le segnalazione inviate alla nostra redazione hanno sollecitato ulteriormente l'amministrazione comunale ad intervenire.

Oggi la vicesindaco comunica inoltre che il Comune pubblicherà un bando per la gestione del totem del centro storico e degli altri quattro posizionati in città proponendo un'offerta in linea con l'attuale periodo di incertezza. Quanto prima Aosta potrà in questo modo dimenticare questi impianti pubblicitari vuoti.

Marco Camilli